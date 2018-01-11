Яя Туре верит, что «Манчестер Сити» может одержать победы во всех турнирах

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что его клубу по силам одержать победы во всех четырех турнирах, в которых принимает участие в текущем сезоне.

«Мы оптимисты и нацелены на максимальный результат в этом сезоне. Надеюсь, что у нас получится реализовать все наши мечты.

Статус большого клуба обязывает нас выигрывать все трофеи и хорошо выступать в Европе. Нам нужно продолжать действовать в том же духе», – сказал Туре.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» ведет борьбу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.