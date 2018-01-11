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    Яя Туре верит, что «Манчестер Сити» может одержать победы во всех турнирах

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что его клубу по силам одержать победы во всех четырех турнирах, в которых принимает участие в текущем сезоне.

    «Мы оптимисты и нацелены на максимальный результат в этом сезоне. Надеюсь, что у нас получится реализовать все наши мечты.

    Статус большого клуба обязывает нас выигрывать все трофеи и хорошо выступать в Европе. Нам нужно продолжать действовать в том же духе», – сказал Туре.

    Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» ведет борьбу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

    Источник: Daily Mail

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    11.01.2018 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 11 января 2018, 10:32

      время покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 10:14

      По силам!... Но случаи разные бывают...
      С АПЛ, скорее всего, вопрос решённый, но в кубках кто-нибудь может лечь костями и подпортить победоносное шествие!...))
      Ну, а продвижение в ЛЧ, тем более, крайне не предсказуемо...))

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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 января 2018, 09:46

      Это само собой, с такими то ежегодными вложениями!

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