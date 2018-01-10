Источник: «Локомотив» намерен подписать Бен Амора

Полузащитник «Этуаль дю Сахель» Мохамед Амин Бен Амор может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес «Локомотив», сообщает Infos Foot. По данным источника, клубы уже ведут переговоры по хавбеку. Тунисская сторона готова пойти на сделку при предложении в 2,5 миллиона евро. Футболист также имеет варианты перезда в Германию.

25-летний хавбек в текущем сезоне провел за «Этуаль дю Сахель» девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.