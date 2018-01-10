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    Источник: «Локомотив» намерен подписать Бен Амора

    Полузащитник «Этуаль дю Сахель» Мохамед Амин Бен Амор может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес «Локомотив», сообщает Infos Foot. По данным источника, клубы уже ведут переговоры по хавбеку. Тунисская сторона готова пойти на сделку при предложении в 2,5 миллиона евро. Футболист также имеет варианты перезда в Германию.

    25-летний хавбек в текущем сезоне провел за «Этуаль дю Сахель» девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 18:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 10 января 2018, 20:18

      Какого типа полузащитник?Атакующий,нужно брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 января 2018, 20:05

      Это кто?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 19:28

      Оно это надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 19:20

      Не знаю правда кто это такой, но мне кажется что хуже Хенти уже быть не может! Посмотрим что за игрок!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 10 января 2018, 19:13

      Ахах,а говорили Бен Арфа на одном из телеканалов

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 18:56

      ни чего не понимаю куда и зачем????????????????

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 10 января 2018, 19:00

      а если глянуть на источник то сразу все понятно))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 10 января 2018, 19:03

      да я в курсе кто пишет я по поводу амин бен амор чё за душман

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 10 января 2018, 19:05

      это пока неизвестно, я лично ни разу о таком даже не слышал.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > OfaZavr 10 января 2018, 21:45

      Еще бы, кто из россиян смотрит чемпионат Туниса по футболу?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Joko21 11 января 2018, 10:47

      да уж такой экзотикой не балуемся))

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