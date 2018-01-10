«Манчестер Сити» готов повысить зарплату Стерлингу

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом. Как сообщается, переговоры с футболистом начнутся в феврале. Манкунианцы готовы увеличить зарплату хавбека до 250 000 фунтов стерлингов в неделю. Текущий контракт игрока истекает в 2020 году, по которому он получает 170 000 фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.