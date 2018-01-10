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    «Манчестер Сити» готов повысить зарплату Стерлингу

    «Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом. Как сообщается, переговоры с футболистом начнутся в феврале. Манкунианцы готовы увеличить зарплату хавбека до 250 000 фунтов стерлингов в неделю. Текущий контракт игрока истекает в 2020 году, по которому он получает 170 000 фунтов в неделю.

    В нынешнем сезоне Стерлинг провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: The Guardian

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    10.01.2018 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 22:46

      Заслужил точно. Агрессивен, результативен. Чувствуется, что ему нравится играть в футбол Пепа.

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