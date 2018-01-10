Виллаш-Боаш: «Со мной и моим штурманом все хорошо»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о состоянии своего здоровья после аварии, произошедшей с ним во время ралли-рейда «Дакар» закончен.

«Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. «Дакар», к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку, – написал Виллаш-Боаш в инстаграме.