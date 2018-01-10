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    Виллаш-Боаш: «Со мной и моим штурманом все хорошо»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о состоянии своего здоровья после аварии, произошедшей с ним во время ралли-рейда «Дакар» закончен.

    «Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. «Дакар», к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку, – написал Виллаш-Боаш в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.01.2018 11:07
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +381

      Portoz 10 января 2018, 13:27

      вилаж боамж

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