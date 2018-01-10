Юсупов сравнил себя с Рокки Бальбоа

Восстанавливать колено мужики не всем удается....У меня например уже более 20 лет как мениски и "кресты"дают о себе знать...Не надо парня гнобить...6 часов занятий с постоянной болью далеко не каждый вытерпит и сравнивать с заводом не очень тактично...Я желаю Артуру быстрейшего выздоровления и наконец полностью раскрыться в Ростове!!!
Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов рассказал о процессе своего восстановления после травмы.
«Чувствую себя Рокки Бальбоа – по 6 часов в день тренировки. Сил хватает только до кровати дойти», – написал Юсупов в инстаграме.
Напомним, что футболист, принадлежащий «Зениту», травмировал связки колена на одной из тренировок. В середине октября прошлого года ему сделали операцию.
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