Юсупов сравнил себя с Рокки Бальбоа

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов рассказал о процессе своего восстановления после травмы.

«Чувствую себя Рокки Бальбоа – по 6 часов в день тренировки. Сил хватает только до кровати дойти», – написал Юсупов в инстаграме.

Напомним, что футболист, принадлежащий «Зениту», травмировал связки колена на одной из тренировок. В середине октября прошлого года ему сделали операцию.