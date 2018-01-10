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    Юсупов сравнил себя с Рокки Бальбоа

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов рассказал о процессе своего восстановления после травмы.

    «Чувствую себя Рокки Бальбоа – по 6 часов в день тренировки. Сил хватает только до кровати дойти», – написал Юсупов в инстаграме.

    Напомним, что футболист, принадлежащий «Зениту», травмировал связки колена на одной из тренировок. В середине октября прошлого года ему сделали операцию.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.01.2018 10:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 января 2018, 16:40

      Восстанавливать колено мужики не всем удается....У меня например уже более 20 лет как мениски и "кресты"дают о себе знать...Не надо парня гнобить...6 часов занятий с постоянной болью далеко не каждый вытерпит и сравнивать с заводом не очень тактично...Я желаю Артуру быстрейшего выздоровления и наконец полностью раскрыться в Ростове!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 января 2018, 15:25

      Прям Джон Сноу пляяяяяяяя, после того как его прирезали и воскресили ))))

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 10 января 2018, 14:35

      Шесть часов в день тренировки? Устал!? Попробуй на заводе поработай по 12 часов, кретин

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 января 2018, 12:30

      очень средний игрок ! которому повезло оказаться в Зените.

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 января 2018, 11:44

      Никакущий чувак сравнивает себя с Рокки ..смешно ..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 января 2018, 11:44

      В фифу на Сонька
      рубиться)

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 10 января 2018, 11:06

      Ты ж не боксёр,вроде.
      Попробуй как Сантьяго Муньес .

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