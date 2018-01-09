Суарес — Коутиньо: «Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде»

За 17 розыгрышей ЛЧ нового века Барса и Реал взяли 8 розыгрышей.По 4 на каждый клуб. Англичане всего 3..."Рвачи" апээловские.)))Раздухарились от нынешнего количества?Посмотрим сколько вас до финала дойдет.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями от перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в каталонский клуб.
«Добро пожаловать, мой друг. Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде. На новом этапе нас ждет много успехов, и мы достигнем их вместе», — написал Суарес в своем твитере.
Суарес и Коутиньо вместе выступали за «Ливерпуль» в 2013-14 годах.
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— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 января 2018 г.