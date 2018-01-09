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    Суарес — Коутиньо: «Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями от перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в каталонский клуб.

    «Добро пожаловать, мой друг. Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде. На новом этапе нас ждет много успехов, и мы достигнем их вместе», — написал Суарес в своем твитере.

    Суарес и Коутиньо вместе выступали за «Ливерпуль» в 2013-14 годах.

    Источник: Twitter

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    09.01.2018 20:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 января 2018, 22:58

      За 17 розыгрышей ЛЧ нового века Барса и Реал взяли 8 розыгрышей.По 4 на каждый клуб. Англичане всего 3..."Рвачи" апээловские.)))Раздухарились от нынешнего количества?Посмотрим сколько вас до финала дойдет.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Патронташ 9 января 2018, 23:08

      Последние два предложения мне понравились,но не могу понять ты про кого???

      -1
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Патронташ 13 января 2018, 22:21

      А ты давай не петуши тут! Нюансов есть много... И начинаются эти нюансы теперь у команд Ла лиги! В Этом сезоне они сбавляют обороты! И Шансы в поединках 1/8 Что у Реала Что у Барсы Соперники Сильные! Не факт что они одержат Победу в 2ух встречах!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 22:47

      Не покусал бы только.

      1
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      Рейтинг: +10

      turmaniv 9 января 2018, 21:16

      Выигрышные cтавки на футбол --- pro100stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2018, 20:52

      Ничего не ждет их кроме испанского титула, который уже можно вручить. А в ЛЧ любая английская команда приложит Барбилону 4:1 и пойдет дальше.

      -1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > vick-north-west 9 января 2018, 20:54

      Кроме Ман Сити Барсе нет соперника в АПЛ.

      6
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 января 2018, 20:57

      А, ну Челси может быть и на соплях, не 4:1, но пройдет Барсцу.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha > vick-north-west 9 января 2018, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Барса без помощи судей не пройдет Челси

      -6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Berikosha 9 января 2018, 21:07

      Истерика им. Великого Маура?)))

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > vick-north-west 9 января 2018, 21:10

      Обидно да? Сменил без сожаления безтитульный Ливер на Барсу :)

      2
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 января 2018, 21:16

      Ой да не п**ди! Челси рвал Барсу и не раз! Так что увидим! Ман Сити тоже не факт что пробьётся далеко в ЛЧ!

      2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Yurini 9 января 2018, 21:33

      Рвал Челси тех времен сейчас они дно, матч с ливером тому подтверждение, тупо отскочили от поражения.

      2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > vick-north-west 9 января 2018, 21:34

      Я скрин сделал, 8 марта его тебе в рот засуну когда Челси домой поедит с Камп Ноу.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 января 2018, 23:09

      Манчестер Сити,Ювентус,Бавария,Реал точно соперники для твоей барселоны.
      Про последний скажу не важно,что вы их обыграли в Ла Лиге

      -1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 23:19

      Во первых даун мы говорили об апл, А во вторых вы сперва Сельту обыгрывать научитесь, а потом уже с Барсой тягайтесь.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 января 2018, 23:21

      Вот я например тебя вообще не оскорблял,а во вторых вы две игры их не смогли обыграть и в третьих я не фанат Реала.

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Ф.К БАРСЕЛОНА 13 января 2018, 22:18

      ооо да вы что! Сама Барса тех времён была намного Лучше и с характером! Так что Не факт что Барса ВЫйдет в 1/4! Обеим командам легко не будет! Барса сама прям не отскакивала в Ла лиге С аутсайдерами, прям без поражений всегда идут!?!? Да не поверю даже! Все проигрывают! Ибывает даже ауту!

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