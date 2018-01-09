Суарес — Коутиньо: «Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями от перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в каталонский клуб.

«Добро пожаловать, мой друг. Как здорово снова оказаться с тобой в одной команде. На новом этапе нас ждет много успехов, и мы достигнем их вместе», — написал Суарес в своем твитере.

Суарес и Коутиньо вместе выступали за «Ливерпуль» в 2013-14 годах.