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    Конте — о ссоре с Моуринью: «Разве я похож на человека, который сожалеет об этом?»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ссоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Разве я похож на человека, который сожалеет об этом (о ссоре — прим. ред.)? Я так не думаю. Мы оба высказались и посмотрим, что случится в будущем.

    Он сказал серьезные вещи и использовал серьезные слова… я не забуду этого. Но это не проблема клубов, это наши личные проблемы», — сказал Конте.

    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

    Источник: Football Italia

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    09.01.2018 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 01:21

      Это скоро может быть как на кавказе я твою собаку имел у тебя на спине или мамку ипал твою.Давай встретимся один на один,слишь че гаварю.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 января 2018, 00:29

      Скоро перейдут на более серьезные темы, один другого будет школолой обзывать, а второй отвечать что его мамку ипал!! Два ребёнка ей богу!! На конте так вообще плевать мне че он там строит из себя..больше переживаю что наш тренер не в ту сторону повернул, лучше б командной игрой занялся и атмосферу наладил, а то бегают все с каменными мордами, ни искры, ни желания, что аж гомики-соседи на олд-траффорде пати устраивают, а он все с шизофренниками воюет

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 22:40

      Конте:"Никаких обид...Я уже позвонил на Сицилию.Парни уже вылетели."P.S.А если серьезно,то за слова нужно отвечать.И Маур действительно перегнул палку.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 19:48

      Ничего футбольного! Только личное!

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 января 2018, 19:19

      Тот кто первый из них успокоится тот и окажется умней,а то как две бабы с базара.

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