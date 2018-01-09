Конте — о ссоре с Моуринью: «Разве я похож на человека, который сожалеет об этом?»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ссоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Разве я похож на человека, который сожалеет об этом (о ссоре — прим. ред.)? Я так не думаю. Мы оба высказались и посмотрим, что случится в будущем.

Он сказал серьезные вещи и использовал серьезные слова… я не забуду этого. Но это не проблема клубов, это наши личные проблемы», — сказал Конте.

Моуринью поругался с Конте. Очень жестко