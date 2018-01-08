Кейн: «Тоттенхэму» нужны трофеи, чтобы удержать меня»

Думаю он этим всё сказал ,в АПЛ уже ловить нечего ,для победы в ЛЧ нужно более лучшая защита и более длинная лавка ,чего пока нету у Шпор
Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос, какие условия должны быть соблюдены, чтобы он не покинул «шпор» в ближайшее время. Игроку нужны трофеи.
«Нашему клубу нужно прогрессировать – в частности, выигрывать трофеи. Пока мы будем идти по этому пути, я буду находиться вместе с командой», – сказал нападающий.
Одним из претендентов на Кейна является мадридский «Реал».