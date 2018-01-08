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    Кейн: «Тоттенхэму» нужны трофеи, чтобы удержать меня»

    Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос, какие условия должны быть соблюдены, чтобы он не покинул «шпор» в ближайшее время. Игроку нужны трофеи.

    «Нашему клубу нужно прогрессировать – в частности, выигрывать трофеи. Пока мы будем идти по этому пути, я буду находиться вместе с командой», – сказал нападающий.

    Одним из претендентов на Кейна является мадридский «Реал».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.01.2018 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 января 2018, 00:29

      Думаю он этим всё сказал ,в АПЛ уже ловить нечего ,для победы в ЛЧ нужно более лучшая защита и более длинная лавка ,чего пока нету у Шпор

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