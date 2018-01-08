Рибери: «Из-за шрама надо мной смеялись даже родители одноклассников. Это было жестоко»

Полузащитник немецкой «Баварии» Франк Рибери рассказал о последствиях, которые имел полученный в детстве в ДТП шрам на лице. Из-за него француз был объектом насмешек.

«Считаю, что шрам закалил мне характер. Надо мной много смеялись, называли уродом, тыкали пальцем. На меня везде смотрели. Смеялись даже родители одноклассников. Это было жестоко. При этом я никогда не плакал и не прятался по углам», – рассказал Рибери GFFN.

Футболист получил шрам в два года.