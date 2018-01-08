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    Рибери: «Из-за шрама надо мной смеялись даже родители одноклассников. Это было жестоко»

    Полузащитник немецкой «Баварии» Франк Рибери рассказал о последствиях, которые имел полученный в детстве в ДТП шрам на лице. Из-за него француз был объектом насмешек.

    «Считаю, что шрам закалил мне характер. Надо мной много смеялись, называли уродом, тыкали пальцем. На меня везде смотрели. Смеялись даже родители одноклассников. Это было жестоко. При этом я никогда не плакал и не прятался по углам», – рассказал Рибери GFFN.

    Футболист получил шрам в два года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 января 2018, 22:33

      значит ты с идиотами учился...вот это жестоко!!!!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > makson_klim 9 января 2018, 09:58

      да, таких ведь большинство везде просто не нужно их замечать и реагировать на их слова.

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 8 января 2018, 22:31

      ничего уродливого в его шраме нет , наоборот красиво

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 января 2018, 22:22

      Слабо верится, что родители одноклассников смеялись над ним.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 января 2018, 21:29

      А в начале ХХ века в Германии студенты специально дрались на дуэлях, чтобы получить шрамы... Признак мужественности! Отто Скорцени, ставший инженером-строителем, не исключение. Мало кто знает, что до войны он к военной службе не имел никакого отношения. У него с братом была строительная фирма в Австрии. А шрамы на лице - следы студенческих дуэлей!

      5
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      Рейтинг: +203

      Deniskl > cska-62 11 января 2018, 11:52

      В Германии - да, Рибери - то француз и детство во Франции проводил походу!

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 января 2018, 21:11

      Да и чего можно было ожидать от людей в эпоху гламура , силикона и накаченных губок. На фоне мальчиков , которые , как девочки , тоже начали подкалывать губы и клеить реснички, он конечно же выглядит как настоящий мужик . Так смотришь на этот мир и такое ощущение иногда , что все не настоящее. Хотя бы Рибери настоящий и может быть только потому и смотришь футбол.

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