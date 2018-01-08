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    Зобнин стал рекордсменом «Спартака» на беговой дорожке

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин установил рекорд на беговой дорожке во время медобследования, сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

    – В прошлом году во время тестирования рекордсменом команды на беговой дорожке стал Денис Глушаков. А в этом?

    – В медицинском центре, где мы проводим тестирование, уже побывали футболисты нескольких команд. И, как мне сейчас сообщили врачи, абсолютный рекорд не только сегодняшнего дня, но и всей зимы установил Роман Зобнин. С чем мы его и поздравляем! Посмотрим, чем ответят остальные спартаковцы.

    Напомним, Зобнин вернулся в строй только в конце ноября после травмы крестообразной связки колена.

    Во вторник, 9 января, «Спартак» отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудет до 22 числа. 18 января подопечные Массимо Карреры проведут контрольную встречу с китайским «Шанхай СИПГ».

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.01.2018 16:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 18:05

      соскучился Ромка по матчам очень это радует значит будет бегать все 90

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 января 2018, 18:01

      наверно антоха и зе бежали с чемоданами- причина лишних секунд...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:52

      Роман молодец! уже давно понятно его отношение к делу даже по тому как он восстанавливался и хотел скорее вернуться.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 17:50

      Новость так новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      К рекордсмену "плюшевому" прибавился еще один!

      -9
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 января 2018, 17:02

      Ромка делает все чтобы вернуть свою профессиональную форму. Поди весь Новый год бегал и качался. Молодец!!!! Верю в него.

      9
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 8 января 2018, 16:56

      Нам бы еще пару ребят с его головой и характером и можно быть спокойным за будущее команды.

      9
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 16:52

      Пока все мячик гоняли, он в лёгкой атлетике поднаторел до поднебесных результатов!!..)) Не останавливаться на достигнутом!..)) На ЧМ многих надо будет обставить!!..))

      7
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 8 января 2018, 16:38

      Рома серьезно готовится к сезону, молодец.

      9
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 8 января 2018, 16:34

      Роман соскучился по футболу.

      8
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