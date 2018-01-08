Зобнин стал рекордсменом «Спартака» на беговой дорожке

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин установил рекорд на беговой дорожке во время медобследования, сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

– В прошлом году во время тестирования рекордсменом команды на беговой дорожке стал Денис Глушаков. А в этом?

– В медицинском центре, где мы проводим тестирование, уже побывали футболисты нескольких команд. И, как мне сейчас сообщили врачи, абсолютный рекорд не только сегодняшнего дня, но и всей зимы установил Роман Зобнин. С чем мы его и поздравляем! Посмотрим, чем ответят остальные спартаковцы.

Напомним, Зобнин вернулся в строй только в конце ноября после травмы крестообразной связки колена.

Во вторник, 9 января, «Спартак» отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудет до 22 числа. 18 января подопечные Массимо Карреры проведут контрольную встречу с китайским «Шанхай СИПГ».