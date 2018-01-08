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Зобнин стал рекордсменом «Спартака» на беговой дорожке

8 января 2018, 16:24
11

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин установил рекорд на беговой дорожке во время медобследования, сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

– В прошлом году во время тестирования рекордсменом команды на беговой дорожке стал Денис Глушаков. А в этом?

– В медицинском центре, где мы проводим тестирование, уже побывали футболисты нескольких команд. И, как мне сейчас сообщили врачи, абсолютный рекорд не только сегодняшнего дня, но и всей зимы установил Роман Зобнин. С чем мы его и поздравляем! Посмотрим, чем ответят остальные спартаковцы.

Напомним, Зобнин вернулся в строй только в конце ноября после травмы крестообразной связки колена.

Во вторник, 9 января, «Спартак» отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудет до 22 числа. 18 января подопечные Массимо Карреры проведут контрольную встречу с китайским «Шанхай СИПГ».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (11)
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acer2003
1515418081
Удачи в Китае, не облажайтесь !!!))
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Kрейсер
1515418476
Роман соскучился по футболу.
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Куртуазные манеры
1515418739
Рома серьезно готовится к сезону, молодец.
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insider_retro
1515419530
Пока все мячик гоняли, он в лёгкой атлетике поднаторел до поднебесных результатов!!..)) Не останавливаться на достигнутом!..)) На ЧМ многих надо будет обставить!!..))
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AlfavitЪ
1515419776
Нам бы еще пару ребят с его головой и характером и можно быть спокойным за будущее команды.
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RedWhiteFans2
1515420138
Ромка делает все чтобы вернуть свою профессиональную форму. Поди весь Новый год бегал и качался. Молодец!!!! Верю в него.
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Великий ЦСКА Москва
1515420930
К рекордсмену "плюшевому" прибавился еще один!
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OfaZavr
1515423157
Роман молодец! уже давно понятно его отношение к делу даже по тому как он восстанавливался и хотел скорее вернуться.
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Боцман59rus
1515423679
наверно антоха и зе бежали с чемоданами- причина лишних секунд...
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Полная Канистра
1515423904
соскучился Ромка по матчам очень это радует значит будет бегать все 90
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