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    «Манчестер Юнайтед» не готов платить Гризманну 450 тысяч в неделю, которые просит игрок

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 450 тысяч евро в неделю. При этом манкунианцы готовы платить 26-летнему футболисту в районе 330 тысяч евро.

    «Гризманн просит намного больше того, что мы готовы ему платить», – сказал источник в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее также сообщалось об интересе к французу со стороны «Барселоны».

    В текущем сезоне Гризманн провел 22 матча, записав на свой счет восемь голов и шесть результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    08.01.2018 12:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 8 января 2018, 18:07

      Не хрена им такие деньги платить! Совсем обнаглели.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 8 января 2018, 13:50

      не хотелось бы выглядеть одним из тех, кто " считает чужие деньги" , но все же , как только представишь , что молодой человек получает в день 5 млн . рублей , невольно думаешь , что поди такой гений должен и какать бриллиантами...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 13:44

      Лёгкое и ненавязчивое противоречие размером в "сотку" между "игрок хочет" и "клуб готов"!!!!!!...))))

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