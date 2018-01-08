«Манчестер Юнайтед» не готов платить Гризманну 450 тысяч в неделю, которые просит игрок

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 450 тысяч евро в неделю. При этом манкунианцы готовы платить 26-летнему футболисту в районе 330 тысяч евро.

«Гризманн просит намного больше того, что мы готовы ему платить», – сказал источник в «Манчестер Юнайтед».

Ранее также сообщалось об интересе к французу со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Гризманн провел 22 матча, записав на свой счет восемь голов и шесть результативных передач.