Коутиньо выплатит «Ливерпулю» 13 миллионов за трансфер в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо сменил «Ливерпуль» на «Барселону». Для осуществления этого трансфера бразильцу пришлось выплатить английскому клубу часть суммы за свой трансфер.

Данная сумма составила почти 13 миллионов евро. Сам трансфер оценивается в 120 миллионов евро, а также еще 40 миллионов в качестве бонусов.

Контракт 25-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан на пять с половиной лет. Сумма отступных – 400 миллионов евро.