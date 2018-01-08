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    Коутиньо выплатит «Ливерпулю» 13 миллионов за трансфер в «Барселону»

    Полузащитник Филиппе Коутиньо сменил «Ливерпуль» на «Барселону». Для осуществления этого трансфера бразильцу пришлось выплатить английскому клубу часть суммы за свой трансфер.

    Данная сумма составила почти 13 миллионов евро. Сам трансфер оценивается в 120 миллионов евро, а также еще 40 миллионов в качестве бонусов.

    Контракт 25-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан на пять с половиной лет. Сумма отступных – 400 миллионов евро.

    Источник: The Times

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    08.01.2018 11:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 8 января 2018, 18:00

      Ага выплатил, просто отказался от подписного бонуса, который вообще не понятно не кой хрен собирались ему выплачивать, раз он мечтал о Барсе, умеют журналюги красиво обставить все)

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 января 2018, 13:16

      Барса эт тот клуб в который игроки уходят заплатив своего кармана

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > de bruyne 8 января 2018, 15:22

      Что подтверждает желание игроков не только зарабатывать на футболе, но и творить на поле играя в атакующий футбол.Все это как нельзя лучше характеризует величие и уровень игры нынешней Барселоны, сложившегося там творческого коллектива игроков.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Патронташ 8 января 2018, 16:24

      Да перестаньте. Уйдет Месси и ренессанс каталонцев уйдет вместе с ним. Латинос всегда тяготели к испанским командам.А Коутиньо так рвался именно сейчас,что-бы получить в мае титул чемпиона Примеры.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Nimnul 8 января 2018, 21:51

      Немудрено.А что ему в этом сезоне в Ливере светило?То же, что и все годы до этого-какое-нибудь почетное звание лучшего игрока АПЛ недели.Или месяца.

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 8 января 2018, 12:13

      Не жадный )

      3
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 8 января 2018, 11:40

      Молодец! Не то что Неймар

      4
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