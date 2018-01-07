Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» и продолжает лидировать в турнирной таблице

К Суаресу меньше вопросов не становиться...Привет Бомбардир....12 лет на соккере. закончены ....Пусть дальше с Чистяковыми общаются.....
В матче 18-го тура Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Леванте» – 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Луис Суарес и Паулиньо.
Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице – преимущество над идущим вторым «Атлетико» составляет девять очков. «Леванте» идет на 16-й позиции.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Л. Суарес, 38; 3:0 – Паулиньо, 90+3.