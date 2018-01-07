Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» и продолжает лидировать в турнирной таблице

В матче 18-го тура Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Леванте» – 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Луис Суарес и Паулиньо.

Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице – преимущество над идущим вторым «Атлетико» составляет девять очков. «Леванте» идет на 16-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Л. Суарес, 38; 3:0 – Паулиньо, 90+3.

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