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    Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» и продолжает лидировать в турнирной таблице

    В матче 18-го тура Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Леванте» – 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Луис Суарес и Паулиньо.

    Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице – преимущество над идущим вторым «Атлетико» составляет девять очков. «Леванте» идет на 16-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Л. Суарес, 38; 3:0 – Паулиньо, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2018 20:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +116

      ron 80 7 января 2018, 20:57

      К Суаресу меньше вопросов не становиться...Привет Бомбардир....12 лет на соккере. закончены ....Пусть дальше с Чистяковыми общаются.....

      4
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      ...
      Рейтинг: +37

      elvira020473 > ron 80 8 января 2018, 01:59

      чувства 10 лет на сокере остались в прошлом,привет бомбардир

      1
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      Рейтинг: +114

      neomessi > elvira020473 8 января 2018, 07:33

      ну у меня меньше с 2012года .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      neomessi 7 января 2018, 20:22

      Наконец то нормальный футбольный сайт!!!
      Спасибо тебе Бомбардир за старый добрый дизайн.
      А фанов Барсы с победой.

      4
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 > neomessi 7 января 2018, 20:28

      Да да я с соккера сюда перешел)))

      3
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      Рейтинг: +360

      Happyboy Barca > Lemon1 7 января 2018, 20:57

      а я только зарегистрировался и тот хеппибой с соккера никакого отношения ко мне не имеет

      2
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      Рейтинг: +19

      viv 7 января 2018, 20:18

      Уверенно не напрягаясь отгрузили трешку, прям как и Реалу.

      5
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 7 января 2018, 20:11

      Паулиньо легенда))) Даже Роналду не стоит рядом с ним))

      3
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