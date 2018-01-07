«Амкар»: «Новостей по финансированию клуба пока нет»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о финансовом состоянии клуба. Ранее сообщалось, что команда из Перми может не доиграть сезон чемпионата России из-за проблем с деньгами.

– Пока новостей нет. Праздники же. Подождите еще. Ничего не могу сказать, ничего не изменилось. Все отдыхают. Как только новости появятся – вы сразу узнаете.

– 11 января у вас уже начинается сбор в Турции. Как быть?

– Сбор запланирован.

– То есть полетите на сбор?

– А почему нет?