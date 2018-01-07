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    «Амкар»: «Новостей по финансированию клуба пока нет»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о финансовом состоянии клуба. Ранее сообщалось, что команда из Перми может не доиграть сезон чемпионата России из-за проблем с деньгами.

    – Пока новостей нет. Праздники же. Подождите еще. Ничего не могу сказать, ничего не изменилось. Все отдыхают. Как только новости появятся – вы сразу узнаете.

    – 11 января у вас уже начинается сбор в Турции. Как быть?

    – Сбор запланирован.

    – То есть полетите на сбор?

    – А почему нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2018 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 января 2018, 12:17

      Нормально всё будет,я в это верю !!!

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