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    «Сан-Паулу» готов продать Кайо в «Зенит». Петербуржцы договариваются с игроком по условиям контракта

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит». Стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца.

    На данный момент бразильский клуб договаривается с игроком по условиям личного контракта. Футболист хочет подписать четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

    Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.

    В сезоне-2017 Кайо провел в чемпионате Бразилии 44 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

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    07.01.2018 01:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 января 2018, 16:18

      Мужики, я не считаю ни чьих денег! Но тот состав который есть у Зенита сейчас дайте Семаку, Божовичу, Карпину, Шалимову и они выиграют чемпионат! И не надо никого покупать-нужно ТРЕНИРОВАТЬ и грамотно их использовать! В Зените тактика руководства-купим все, что просит тренер! А тренер-НОЛЬ! Это не тренер, который просит купить ему игроков! Тренер должен научить тех, кто у него есть, разработать тактику игры, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОСТАВОМ и выиграть! Дайте Манчини Месси, Роналду, Гризмана.... и его команда, в лучшем случае, будет 3-й даже в РФПЛ!

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Serjoga 7 января 2018, 18:44

      Надо составлять контракт по которому тренер будет получать зарплату полностью, только когда сколотит команду и если она чего то добьется. Если не удалось- получи половину зарплаты и еще спасибо скажи.
      А Зенит уже который раз наступает на одни грабли(( кидают бабло налево направо... народ пришел, заработал и ушел. А результата как не было так и нет. Давно пора взять уже русского тренера. Сколько можно этих иностранцев... ладно бы результат был...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Nekit92 7 января 2018, 18:56

      А кто против? Я только ЗА! Но есть поправочка! Допустим, как любой гражданин нанимается на работу и ему предлагают "МИНИМУМ", ну тысяч 50 (Российских рублей), а вот если ты покажешь результат и добьёшься чего-либо, то пусть получит хоть все 5-10 миллионов евро в качестве бонусов и если не получилось, то уволить его без компенсации! Всю эту структуру АГЕНТОВ менять нужно!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Serjoga 7 января 2018, 20:40

      На такую систему не согласятся к сожалению ни Семак, ни Божович, ни Карпин, ни Шалимов, ни один профессиональный тренер вообще!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 января 2018, 16:08

      "Кота в мешке!" Посмотрим! Аргентинцы не заиграли! Бразилец может адаптироваться только к третьему сезону! "На вырост?" Ни один сразу не заиграл!

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 января 2018, 14:36

      Напа надо, напа! Забивного напа!

      3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > paracetamol 7 января 2018, 15:21

      Чтобы как у "Ман Сити" в 2008 7 нападающих было?

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 января 2018, 12:35

      вместо кришито

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 января 2018, 11:49

      Считаю, что переход этого защитника в Зенит -большое подспорье для обороны команды в борьбе в чемпионате, да и в ЛЕ вся линия защиты будет выглядеть мощнее.
      С финансовой точки зрения -это выгодный контракт для Зенита , учитывая уход Ригони в Эвертон.Планируют продать полузащитника за 39,а купят защитника за 14. У нас самое проблемное место-оборона.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 января 2018, 09:00

      Самое выгодное предложение для бразильцев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ДАША Д 7 января 2018, 16:10

      Вот именно, что для бразильцев! Манчини с 40 игроками не может разобраться, а тут 5-й десяток новыми покупками "закрывается"!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 7 января 2018, 07:52

      а что , вдруг получится заиграть у нас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2018, 07:32

      вместо Кришито

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 января 2018, 03:54

      защита из легионеров, а в креативной группе наши поленья и на что у них ума хватит в атаке, одному богу известно, коко загонят на фланг и сушите весла - "веселая" будет команда...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Боцман59rus 7 января 2018, 16:09

      Дзюбу!

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 7 января 2018, 01:49

      Если в пару к Маммане, то может и не плохой тандем

      3
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > acor94 7 января 2018, 02:05

      Иванович на фланг тогда, Смольников на банку

      3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > zenitovec2007 7 января 2018, 03:07

      А как же лимит? И вообще не хочу чтоб Шатова и Смольника убрали.

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Nekit92 7 января 2018, 10:26

      по скорее бы его убрали

      -1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Nekit92 7 января 2018, 17:36

      Смольников слева может сыграть, если уйдет Кришито

      0
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