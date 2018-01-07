«Сан-Паулу» готов продать Кайо в «Зенит». Петербуржцы договариваются с игроком по условиям контракта

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит». Стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца.

На данный момент бразильский клуб договаривается с игроком по условиям личного контракта. Футболист хочет подписать четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.

В сезоне-2017 Кайо провел в чемпионате Бразилии 44 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.