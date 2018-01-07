«Сан-Паулу» готов продать Кайо в «Зенит». Петербуржцы договариваются с игроком по условиям контракта

Мужики, я не считаю ни чьих денег! Но тот состав который есть у Зенита сейчас дайте Семаку, Божовичу, Карпину, Шалимову и они выиграют чемпионат! И не надо никого покупать-нужно ТРЕНИРОВАТЬ и грамотно их использовать! В Зените тактика руководства-купим все, что просит тренер! А тренер-НОЛЬ! Это не тренер, который просит купить ему игроков! Тренер должен научить тех, кто у него есть, разработать тактику игры, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОСТАВОМ и выиграть! Дайте Манчини Месси, Роналду, Гризмана.... и его команда, в лучшем случае, будет 3-й даже в РФПЛ!
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит». Стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца.
На данный момент бразильский клуб договаривается с игроком по условиям личного контракта. Футболист хочет подписать четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.
В сезоне-2017 Кайо провел в чемпионате Бразилии 44 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.