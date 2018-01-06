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    Зидан: «Роналду и есть «Реал». Он хочет завершить здесь свою карьеру»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду не намерен покидать мадридский клуб.

    «Он и есть «Реал» и хочет завершить здесь свою карьеру. Я не вижу его в другом клубе», – сказал Зидан.

    Ранее сообщалось, что 32-летний португалец попросил руководство команды продать его летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Skysports

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    06.01.2018 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 6 января 2018, 22:49

      Хочет завершить карьеру в Реале и при этом настойчиво просит отпустить его в МЮ или ПСЖ и не дотянет он до 2021 года, уйдет как край летом и через сезон может потолком два и на пенсию

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 21:54

      Сильно сказал, душевно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 января 2018, 21:46

      Тогда для того, что бы Реал продолжал выигрывать титулы, завершать карьеру Роналдо надо уже по окончании этого сезона.А так скоро и самого Зидана скоро можно будет увидеть в другом клубе.

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