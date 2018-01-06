Зидан: «Роналду и есть «Реал». Он хочет завершить здесь свою карьеру»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду не намерен покидать мадридский клуб.

«Он и есть «Реал» и хочет завершить здесь свою карьеру. Я не вижу его в другом клубе», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что 32-летний португалец попросил руководство команды продать его летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.