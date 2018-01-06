Зидан: «Роналду и есть «Реал». Он хочет завершить здесь свою карьеру»

Хочет завершить карьеру в Реале и при этом настойчиво просит отпустить его в МЮ или ПСЖ и не дотянет он до 2021 года, уйдет как край летом и через сезон может потолком два и на пенсию
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду не намерен покидать мадридский клуб.
«Он и есть «Реал» и хочет завершить здесь свою карьеру. Я не вижу его в другом клубе», – сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что 32-летний португалец попросил руководство команды продать его летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.