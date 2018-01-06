Балаге: «Переход Коутиньо в «Барселону» почти оформлен. Очень скоро будет подтверждение»

Не думаю, что этот трансфер особенно усилит команду! Потому что Барса без обсуждений нуждается в крепкой защите! Невозможно выиграть матч, даже с сильной атакой, если ты пропускаешь вдвое больше, чем забиваешь! Маленькому Коутиньо и трудяге Ракитичу не заткнуть огромную дыру в защите,где Пике допустим, уже давно не вывозит на своей позиции! Умтити, Маскерано и тем более Вермален по мне дак слабы для такой команды, как Барса! Альба уже набегался! Сержи Роберто скоро тоже сдуется с такой линией обороны! Хотя по мне, он один из самых лучших защитников, который уже не раз доказывал свою силу воли и уже заметный прогресс! Удачи в защите!
Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» практически завершен.
«Сделка практически оформлена и очень скоро будет подтверждена», – написал Балаге на своей странице в твиттере.
По последним данным, каталонцы заплатят за переход 25-летнего игрока около 163 миллионов евро.