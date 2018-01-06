Балаге: «Переход Коутиньо в «Барселону» почти оформлен. Очень скоро будет подтверждение»

Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» практически завершен.

«Сделка практически оформлена и очень скоро будет подтверждена», – написал Балаге на своей странице в твиттере.

По последним данным, каталонцы заплатят за переход 25-летнего игрока около 163 миллионов евро.