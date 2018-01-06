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    Балаге: «Переход Коутиньо в «Барселону» почти оформлен. Очень скоро будет подтверждение»

    Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» практически завершен.

    «Сделка практически оформлена и очень скоро будет подтверждена», – написал Балаге на своей странице в твиттере.

    По последним данным, каталонцы заплатят за переход 25-летнего игрока около 163 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    06.01.2018 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 18:31

      Не думаю, что этот трансфер особенно усилит команду! Потому что Барса без обсуждений нуждается в крепкой защите! Невозможно выиграть матч, даже с сильной атакой, если ты пропускаешь вдвое больше, чем забиваешь! Маленькому Коутиньо и трудяге Ракитичу не заткнуть огромную дыру в защите,где Пике допустим, уже давно не вывозит на своей позиции! Умтити, Маскерано и тем более Вермален по мне дак слабы для такой команды, как Барса! Альба уже набегался! Сержи Роберто скоро тоже сдуется с такой линией обороны! Хотя по мне, он один из самых лучших защитников, который уже не раз доказывал свою силу воли и уже заметный прогресс! Удачи в защите!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 15:04

      Почему то я не верю!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 19:00

      и я тоже, вообще журналистам не стоит доверят пока официального подтверждения из клуба не будет.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 6 января 2018, 20:10

      Вот я и хочу сначала официальное подтверждение увидеть

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