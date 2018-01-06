«Манчестер Юнайтед» оценивает Сандро в 55 миллионов

55млн английских -это в рублях почти 4 миллиарда???
четыре тысячи миллионов!))) за то,чтобы 26-ти летний парень сменил клубные цвета(т.е. форму с полосатой на красную)?
Люди,что происходит?
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в Англии. Одним из основных претендентов на футболиста называется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить за 26-летнего бразильца 55 миллионов фунтов стерлингов. В «Ювентусе» отметили, что не станут препятствовать уходу защитника из команды.
В текущем сезоне Сандро провел в чемпионате Италии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.