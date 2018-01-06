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    «Манчестер Юнайтед» оценивает Сандро в 55 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в Англии. Одним из основных претендентов на футболиста называется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить за 26-летнего бразильца 55 миллионов фунтов стерлингов. В «Ювентусе» отметили, что не станут препятствовать уходу защитника из команды.

    В текущем сезоне Сандро провел в чемпионате Италии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Metro

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    06.01.2018 09:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 января 2018, 13:10

      55млн английских -это в рублях почти 4 миллиарда???
      четыре тысячи миллионов!))) за то,чтобы 26-ти летний парень сменил клубные цвета(т.е. форму с полосатой на красную)?
      Люди,что происходит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:16

      мю может только оценивать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 6 января 2018, 10:40

      И тут "они". Бейл, Виллиан, Кейн, теперь и Сандро. Да купите им уже всех ))

      1
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