Андре Гомеш не готов перейти из «Барселоны» в «Вест Хэм»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш скептически смотрит на уход из команды в более слабый клуб. Как сообщается, игрока хотел бы подписать «Вест Хэм». Однако португалец не готов принять предложение «молотобойцев». Рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Гомеш провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.