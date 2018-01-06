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    Андре Гомеш не готов перейти из «Барселоны» в «Вест Хэм»

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш скептически смотрит на уход из команды в более слабый клуб. Как сообщается, игрока хотел бы подписать «Вест Хэм». Однако португалец не готов принять предложение «молотобойцев». Рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

    В текущем сезоне Гомеш провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Don Balon

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    06.01.2018 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 января 2018, 15:03

      В последней игре на кубок он смотрелся не плохо. Достаточно быстр и решения его бывают не стандартны. Он слегка крупноват в своих габаритах, по этому смотрится на поле неуклюже. Это игрок лавки и запаса. Надо продавать.

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      Рейтинг: +627

      Xiko 6 января 2018, 12:38

      Как аренда думаю, был бы перспективный клуб. Набраться опыта и вернуться в Барсу более сильным игроком.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 января 2018, 11:50

      Он уровень как раз этой команды а не Барсы

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 10:32

      Конечно же не готов!!! Менять Барсу на "дно" как минимум глупо, даже если ты мало играешь там!

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