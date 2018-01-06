Источник: «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо «Барселоне» зимой за 145 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к смене клубной прописки. Как сообщается, английский клуб согласился продать футболиста «Барселоне» за 145 миллионов фунтов стерлингов. Хавбек отправился с командой в Дубай на тренировочный сбор.

«Ливерпуль» приобрел футболиста в 2013 году всего за 8,5 миллионов фунтов. «Барселона» перед стартом текущего сезона трижды безуспешно пыталась договориться о трансфере полузащитника.