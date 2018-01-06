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    Источник: «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо «Барселоне» зимой за 145 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к смене клубной прописки. Как сообщается, английский клуб согласился продать футболиста «Барселоне» за 145 миллионов фунтов стерлингов. Хавбек отправился с командой в Дубай на тренировочный сбор.

    «Ливерпуль» приобрел футболиста в 2013 году всего за 8,5 миллионов фунтов. «Барселона» перед стартом текущего сезона трижды безуспешно пыталась договориться о трансфере полузащитника.

    Источник: Daily Mail

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    06.01.2018 06:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 14:32

      Тендер состоялся. Всё в соответствии с законом о пртиводействии коррупции. XD

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      Рейтинг: +163

      Nimnul 6 января 2018, 10:43

      Реально,ничего из текста не понять. С какой командой Коут "е отправился в ДубаИ"? С той в которой играет,так они дома.

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 6 января 2018, 10:36

      отстаньте от парня, устроили блин сагу, играет он себе и играет в ливере, горя не знает

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 6 января 2018, 07:27

      Бомбардир - когда вы станете грамотными????????????
      Даже на жёлтом Lifenews строго следят за текстами! )))))
      "Хавбек ...е????... отправился с командой в Дубаи...."
      Или вы не жолтая прэсса! ))))))))

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