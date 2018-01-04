FA потребовала от Венгера новых объяснений после его слов о судействе в матче с «Челси»

FA (Футбольная ассоциация Англии) потребовала у главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера разъяснений его слов о судействе в матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

Венгер заявил, что «зрители увидели не только хороший футбол, но и плохие судейские решения».

Ранее французу уже предъявлялись претензии за его высказывания в адрес арбитра Майка Дина после матча 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

Таким образом, Венгеру грозит дисквалификация по двум эпизодам.