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    FA потребовала от Венгера новых объяснений после его слов о судействе в матче с «Челси»

    FA (Футбольная ассоциация Англии) потребовала у главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера разъяснений его слов о судействе в матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

    Венгер заявил, что «зрители увидели не только хороший футбол, но и плохие судейские решения».

    Ранее французу уже предъявлялись претензии за его высказывания в адрес арбитра Майка Дина после матча 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

    Таким образом, Венгеру грозит дисквалификация по двум эпизодам.

    Источник: Independent.co.uk

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    04.01.2018 20:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 января 2018, 01:28

      А ФА не хочет услышать объяснения от арбитра???

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 21:01

      венгеру пора бы пару лет отдохнуть или на голяк сменить чемпионат

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