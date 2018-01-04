Гвардиола хочет потратить 50 миллионов на усиление состава «Манчестер Сити» зимой

50 тыщ на заща и Санчеса, Санчес за 30 лямов всего то??? Как то многовато Пеп, не думаешь? Заща за сдачи, учитывая, что ты купил самых дорогих защей мира???
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время зимнего трансферного окна намерен потратить 50 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.
Испанский специалист хочет приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса и одного из защитников.
На данный момент «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.