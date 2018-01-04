Гвардиола хочет потратить 50 миллионов на усиление состава «Манчестер Сити» зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время зимнего трансферного окна намерен потратить 50 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Испанский специалист хочет приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса и одного из защитников.

На данный момент «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.