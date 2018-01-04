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    Гвардиола хочет потратить 50 миллионов на усиление состава «Манчестер Сити» зимой

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время зимнего трансферного окна намерен потратить 50 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

    Испанский специалист хочет приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса и одного из защитников.

    На данный момент «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

    Источник: The Sun

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    04.01.2018 12:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 января 2018, 17:06

      50 тыщ на заща и Санчеса, Санчес за 30 лямов всего то??? Как то многовато Пеп, не думаешь? Заща за сдачи, учитывая, что ты купил самых дорогих защей мира???

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:13

      АПЛ уже практически в кармане . А вот ЛЧ - пока туманно. Есть с кем потягаться !

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 января 2018, 14:39

      хз им надо тратиться на перспективную молодешь, чтоб выгодно её продать....состав и так бомба...

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 января 2018, 14:21

      По нынешним временам 50 лямов-это копейки.на них уже и Дзюбу с Кокориным не купишь.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 января 2018, 13:30

      Если на перспективу только.

      0
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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:22

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

      -3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 12:37

      куда еще больше то усиливаться ведь у них и так самый сильный состав в апл

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > серега кашин 4 января 2018, 15:01

      травм много, игроки подмены нужны. Компани человек-лазарет, Менди сходу вылетел на пол года, если не больше, недавно только Стоунз восстановился. Одновременно травма только у 3-х основных игроков защиты. Вон Жезус минимум на месяц вылетел, теперь Агуэро только центрфорвард, а он сейчас не в лучшей форме. Ясное дело, что у Сити отличный состав, но, если есть возможность, а она есть, то глубину состава нужно наращивать.

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