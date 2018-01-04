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    Конте: «Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Альваро Мораты в матче 22-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

    «Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло, но он должен продолжать работать и совершенствоваться.

    Для нападающего очень важно забивать. Я доволен тем, сколько усилий он прикладывает для пользы команде», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    04.01.2018 01:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2018, 11:54

      с этим Моратой ты Конте ничего не выиграешь надо же было выгнать супер напа Косту и пригласить этого испанского Кокошку да и Бокойоко тоже не подарок зато Матич в МЮ феерит не хуже Погба

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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 4 января 2018, 01:29

      Да поклон ему за это от нас

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