Конте: «Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Альваро Мораты в матче 22-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло, но он должен продолжать работать и совершенствоваться.

Для нападающего очень важно забивать. Я доволен тем, сколько усилий он прикладывает для пользы команде», – сказал Конте.