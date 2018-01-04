Конте: «Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло»

с этим Моратой ты Конте ничего не выиграешь надо же было выгнать супер напа Косту и пригласить этого испанского Кокошку да и Бокойоко тоже не подарок зато Матич в МЮ феерит не хуже Погба
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Альваро Мораты в матче 22-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).
«Мората не реализовал три выхода один на один? В этот раз ему не повезло, но он должен продолжать работать и совершенствоваться.
Для нападающего очень важно забивать. Я доволен тем, сколько усилий он прикладывает для пользы команде», – сказал Конте.