Венгер – о матче с «Челси»: «Зрители увидели не только хороший футбол, но и плохие судейские решения»

А то нам Моуриньо не хватает с его нытьём. Пенальти чистый, сами виноваты, к тому же судья даже бороться давал во многих эпизодах. Арсенал еле-еле эту ничью вырвал, Челси выглядел интереснее, Мората за вас весь матч играл, а иначе всё было бы куда печальнее.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2), отметив неоднозначную работу арбитров.
«Это была замечательная игра. В очередной против нас принимались не самые правильные решения. Зрители увидели хороший футбол, но и плохие судейские решения.
Я не хочу разбираться в ситуациях, потому что это меня расстраивает. Пенальти Азара? Это несерьезно», – сказал Венгер.