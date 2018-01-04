Венгер – о матче с «Челси»: «Зрители увидели не только хороший футбол, но и плохие судейские решения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2), отметив неоднозначную работу арбитров.

«Это была замечательная игра. В очередной против нас принимались не самые правильные решения. Зрители увидели хороший футбол, но и плохие судейские решения.

Я не хочу разбираться в ситуациях, потому что это меня расстраивает. Пенальти Азара? Это несерьезно», – сказал Венгер.