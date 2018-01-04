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    Венгер – о матче с «Челси»: «Зрители увидели не только хороший футбол, но и плохие судейские решения»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2), отметив неоднозначную работу арбитров.

    «Это была замечательная игра. В очередной против нас принимались не самые правильные решения. Зрители увидели хороший футбол, но и плохие судейские решения.

    Я не хочу разбираться в ситуациях, потому что это меня расстраивает. Пенальти Азара? Это несерьезно», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    04.01.2018 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:22

      А то нам Моуриньо не хватает с его нытьём. Пенальти чистый, сами виноваты, к тому же судья даже бороться давал во многих эпизодах. Арсенал еле-еле эту ничью вырвал, Челси выглядел интереснее, Мората за вас весь матч играл, а иначе всё было бы куда печальнее.

      0
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 4 января 2018, 04:50

      "Судью на мыло" - как старо, но как долговечно

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 января 2018, 04:09

      Сколько можно ныть??? Сколько можно искать виноватых вокруг??? Всё дело в тебе, Арсен! Arsene out!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 января 2018, 01:33

      Арсен не давай повод редискам из ФА.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 января 2018, 01:28

      Да ладно, Арсен. В конце-концов мы будем налаживать оборону, или как дети играть будем и дальше? Если бы не свой среди чужих Альваро Мората, то и пенальти тот не потребовался бы. Стив Боулд - легендарный защитник Арсенала + правая рука Венгера - что, научить никак не может, или в конце-концов начать покупать защитников достойных, а не для отмазки. Глядя на последние игры (в особенности на последние) мы и вовсе на игру без защитников выходить можем, никто и не поймет подвоха

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > LMI 4 января 2018, 01:36

      Холдинг-молод,Чамберс-никакой...А один Мустафи не вывозит.ИМХО Ну и игра в 3 защитника дает сбои.При том очень серьезные.

      0
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      Рейтинг: +661

      Killer_King 4 января 2018, 01:21

      А то что люди со стадиона уходили это не заметил

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