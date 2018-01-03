Покеттино не исключил уход Кейна в «Реал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что лондонский клуб готов отпустить нападающего Гарри Кейна в «Реал», если об этом попросит сам игрок.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов предложить за форварда 150 миллионов евро и полузащитника Гарета Бэйла.

«Если «Реал» захочет купить Кейна, мы не будем его продавать. В Мадриде должны это понимать. При этом если Кейн сам попросит отпустить его, то тогда посмотрим. Пока он не говорил об этом», – сказал Покеттино.