«Ливерпуль» не получал нового предложения по Коутиньо от «Барселоны»

LERDAV. Уважаемый БОМБАРДИР !!!! Давайте дождемся окончательного решения по Коутиньо и тогда опубликуете, а то получаеться "ОБС". Лучше раз правду чем каждый день разная информация. Интересно про иностранцев, НО еще интереснее как свои футболисты,стадионы,клубы,города готовятся кЧМ18. Репортажи,Фото,Видио!!!!
«Ливерпуль» отклонил три предложения «Барселоны» по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо в прошлом году.
На этой неделе появилась информация о том, что мерсисайдский клуб готов расстаться с бразильцем, однако новое предложение от «Барселоны» еще не поступило.
Предположительная сумма трансфера Коутиньо — 180 миллионов евро.