«Ливерпуль» не получал нового предложения по Коутиньо от «Барселоны»

«Ливерпуль» отклонил три предложения «Барселоны» по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо в прошлом году.

На этой неделе появилась информация о том, что мерсисайдский клуб готов расстаться с бразильцем, однако новое предложение от «Барселоны» еще не поступило.

Предположительная сумма трансфера Коутиньо — 180 миллионов евро.