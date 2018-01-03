Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» не получал нового предложения по Коутиньо от «Барселоны»

    «Ливерпуль» отклонил три предложения «Барселоны» по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо в прошлом году.

    На этой неделе появилась информация о том, что мерсисайдский клуб готов расстаться с бразильцем, однако новое предложение от «Барселоны» еще не поступило.

    Предположительная сумма трансфера Коутиньо — 180 миллионов евро.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 3 января 2018, 17:52

      LERDAV. Уважаемый БОМБАРДИР !!!! Давайте дождемся окончательного решения по Коутиньо и тогда опубликуете, а то получаеться "ОБС". Лучше раз правду чем каждый день разная информация. Интересно про иностранцев, НО еще интереснее как свои футболисты,стадионы,клубы,города готовятся кЧМ18. Репортажи,Фото,Видио!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 января 2018, 16:31

      И не будет, и не ждите. Почему ? Месси заблокировал покупку Каутиньо. Зачем ему тренировать сборную Бразилии к ЧМ-2018, он уже Неймара вывел в люди, а тут ещё один бразилец. Может Барсе и надо, но Месси то зачем, он будет чемпионом Мира в Москве и ему сегодня в Барсе нужны только аргентинцы. Не ужели не понятно ? Остальное всё блеф. Сегодня Барса поперёк мнения Месси и пикнуть не может. Почему ? Да потому что он настоящий Король футбола. Если он завтра просто встанет на поле и уже даже ходить не будет, Барсе будет копец. Не ужели не понятно. Будет Де Мария и Дибала. Вот увидите.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 16:26

      И вот смысл этой новости? барса хотела купить, предлагала, вчера была новость что ливерпуль готов продать, ждем предложения, а эта новость нахрена тут? завтра тоже прочтем, " Ливерпуль и сегодня не получил предложения по коуту" и через день снова такая же?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 января 2018, 16:22

      Читал, что им нужно продать около 8 игроков, чтобы соблюсти фейр-плей но этой сделке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 января 2018, 15:23

      Если честно не совсем понятно зачем Коутиньо вообще нужен Барсе (даже не считая суммы).Во первых не понятно где он там будет играть , потому что Филиппе классический игрок для игры 4-2-3-1 ,а сине - гранатовые так не играют, а во вторых Коутиньо привык быть лидером команды, я не уверен что роль "второй скрипки" это для него , особенно если судить по сборной где он не может проявить себя полностью из-за того что там есть Неймар, а в Барсе это сделать еще тяжелей на мой взгляд .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 3 января 2018, 15:12

      Ждут чтобы цена спала

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11