Эррера: «У «МЮ» фантастический состав. У нас не может быть оправданий, когда мы проигрываем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением об игре команды.

«У нас много возможностей. Мы играли с большим количеством полузащитников (в матче с «Эвертоном» — прим. ред.), но в другой игре нам может потребоваться больше вингеров.

Мы не должны жаловаться, потому что у нас фантастический состав. У нас не может быть оправданий, когда мы проигрываем или играем вничью», — сказал Эррера.

«Манчестер Юнайтед» с 47-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.