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    Эррера: «У «МЮ» фантастический состав. У нас не может быть оправданий, когда мы проигрываем»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением об игре команды.

    «У нас много возможностей. Мы играли с большим количеством полузащитников (в матче с «Эвертоном» — прим. ред.), но в другой игре нам может потребоваться больше вингеров.

    Мы не должны жаловаться, потому что у нас фантастический состав. У нас не может быть оправданий, когда мы проигрываем или играем вничью», — сказал Эррера.

    «Манчестер Юнайтед» с 47-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    03.01.2018 13:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 18:09

      зато у вашего тренера всегда оправдание припасено на любой случай жизни))

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 16:28

      Да нормалью МЮ идет, конечно последние игры не очень, одни ничьи... но в целом ... очков хватает, сити просто боги... вот и вся проблема. но Сама игра МЮ конечно удручает.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 января 2018, 15:35

      состав конечно фантастический, но в нем нету самой главной составляющей это защиты!

      1
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      Рейтинг: +41

      spacerider 3 января 2018, 14:25

      Очень много обещающее заявление. Будем надеяться, что все игроки МЮ проникнутся пониманием вопроса.
      Но "Ё маё" что же они постоянно, банально не попадают в ворота или навешивают в никуда?

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      Рейтинг: +661

      Killer_King 3 января 2018, 13:46

      Вы натуральный автобус с тормозущим немного тренером и с черным нытиком, который все время ноет, а сам по ногам лупит только так

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 января 2018, 13:45

      Игроки с таким подходом и отношением к делу, всегда будут стержнем команды и творцами великих побед!!..

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