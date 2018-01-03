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    Конте — о Санчесе и Видале: «Они лучшие на своих позициях. Но Санчес может сыграть еще и в нападении»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

    «Я не участвую в принятии решений по трансферам. Я высказал свое мнение, но решение о покупке игроков остается за клубом. Это непростой период для нас, но «Челси» должен хорошо потрудиться на трансферном рынке и сделать все возможное для команды и для клуба. Я готов к любой ситуации.

    Санчес и Видаль? Нам нужно оставаться спокойными. Я не люблю говорить об игроках из других команд, но вы говорите о двух сильных и отличных игроках. Лучших на своих позициях. Видаль — один из лучших в мире, но Санчес может сыграть еще и в нападении», — сказал Конте.

    Ранее Конте заявил, что хотел бы сохранить состав «Челси» в январе.

    Источник: Goal.com

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    03.01.2018 12:18
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