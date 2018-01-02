«Вольфсбург» продлил контракт с Арнольдом

Руководство «Вольфсбурга» продлило действующий контракт с полузащитником Максимилианом Арнольдом. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до июня 2022 года.

Стоит отметить, что в этом контракте не предусмотрен пункт о сумме отступных за футболиста. Арнольд выступает за «Вольфсбург» с 2009 года. Его дебют в основном составе состоялся в 2011 году.