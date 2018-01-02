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    «Вольфсбург» продлил контракт с Арнольдом

    Руководство «Вольфсбурга» продлило действующий контракт с полузащитником Максимилианом Арнольдом. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до июня 2022 года.

    Стоит отметить, что в этом контракте не предусмотрен пункт о сумме отступных за футболиста. Арнольд выступает за «Вольфсбург» с 2009 года. Его дебют в основном составе состоялся в 2011 году.

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    02.01.2018 15:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 января 2018, 15:47

      По сути старожила команды несмотря на свой возраст. Если всё всех устраивает зачем уходить. Да и есть шанс стать легендой клуба, быть среди тех кто всю карьеру провёл в одной команде. Тренера меняются, а он остаётся с разным кредитом доверия.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 января 2018, 15:32

      а где Шварцнегер?)

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