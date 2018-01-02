«Вольфсбург» продлил контракт с Арнольдом

По сути старожила команды несмотря на свой возраст. Если всё всех устраивает зачем уходить. Да и есть шанс стать легендой клуба, быть среди тех кто всю карьеру провёл в одной команде. Тренера меняются, а он остаётся с разным кредитом доверия.
Руководство «Вольфсбурга» продлило действующий контракт с полузащитником Максимилианом Арнольдом. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до июня 2022 года.
Стоит отметить, что в этом контракте не предусмотрен пункт о сумме отступных за футболиста. Арнольд выступает за «Вольфсбург» с 2009 года. Его дебют в основном составе состоялся в 2011 году.