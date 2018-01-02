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    Поль Погба не проигрывает 435 дней

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не проигрывает уже на протяжении 435 дней в Премьер-лиге. Последний раз, когда он выходил в составе «МЮ» и команда потерпела поражение – 23 октября 2016 года в матче против «Челси».

    С тех пор он провел 34 матча, из которых 21 были выиграны и еще 13 были сведены к ничейному результату. В момент, когда француз отсутствовал в составе, «МЮ» потерпел пять поражений за этот период.

    Источник: Opta

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    02.01.2018 09:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3414

      AZ 3 января 2018, 00:03

      просто играет с вест хэмами да суонси... а вот с Сити, че то вдруг пропустил... Талисман аутсайдеров

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 15:42

      не зря кучу денег за него отвалили

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 января 2018, 10:15

      Прям как талисман )

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