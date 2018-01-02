Поль Погба не проигрывает 435 дней

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не проигрывает уже на протяжении 435 дней в Премьер-лиге. Последний раз, когда он выходил в составе «МЮ» и команда потерпела поражение – 23 октября 2016 года в матче против «Челси».

С тех пор он провел 34 матча, из которых 21 были выиграны и еще 13 были сведены к ничейному результату. В момент, когда француз отсутствовал в составе, «МЮ» потерпел пять поражений за этот период.