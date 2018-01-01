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    Клопп: «Заслужили ли мы победу в Бернли? Меня не волнует»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 22 тура АПЛ против «Бернли» (2:1). «Красные» забили решающий гол в компенсированное время.

    «Заслужили ли мы три очка? Меня это не волнует. Мы заработали за два дня шесть очков – в моей карьере ранее такого не было», – сказал немец.

    «Ливерпуль» в АПЛ идет четвертым.

    Источник: Twitter

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    01.01.2018 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 1 января 2018, 20:59

      «Дело было не в бобине, дело было не в реле - раздолбай сидел в кабине и мудила на крыле».
      Похоже, что здесь дело с точностью до наоборот. Даже Гвардиола не поможет. Разве что Бердыев.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 января 2018, 20:35

      Победа - это победа!

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