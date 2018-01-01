Клопп: «Заслужили ли мы победу в Бернли? Меня не волнует»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 22 тура АПЛ против «Бернли» (2:1). «Красные» забили решающий гол в компенсированное время.

«Заслужили ли мы три очка? Меня это не волнует. Мы заработали за два дня шесть очков – в моей карьере ранее такого не было», – сказал немец.

«Ливерпуль» в АПЛ идет четвертым.