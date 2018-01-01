Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» представил ван Дейка

    В понедельник, 1 января, «Ливерпуль» представил новичка команды Вирджила ван Дейка, который перебрался из «Саутгемптона» за 75 миллионов евро. Футболист будет выступать под четвертым номером.

    «Рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле. Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты – это самое важное. Для меня это идеальный выбор.

    Сейчас у меня тот возраст, который можно считать идеальным для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2018 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 января 2018, 19:08

      4-й номер. ну должен быть надёжным, как и Сами Хююпя, который играл под 4-м

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 января 2018, 18:51

      ну громкие слова при переходе все всегда говорят а вот как на деле будет посмотрим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 января 2018, 16:12

      Посмотрим что из этого выйдет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      fan Armenii 1 января 2018, 15:08

      ну ну, ждём результативной игры!! )))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 января 2018, 15:05

      Ливер приобрёл прямо-таки перфекциониста - у Вирджила всё нацелено на стремление к идеалу!..)) Посмотрим, как будут играть вложенные деньги!..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 1 января 2018, 14:49

      АПЛ настолько суровая, что во всем мире уже январь, а они только декабрь начали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 1 января 2018, 14:44

      Наконец то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 января 2018, 14:26

      Может 1 января, а не декабря?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11