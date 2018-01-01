«Ливерпуль» представил ван Дейка

В понедельник, 1 января, «Ливерпуль» представил новичка команды Вирджила ван Дейка, который перебрался из «Саутгемптона» за 75 миллионов евро. Футболист будет выступать под четвертым номером.

«Рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле. Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты – это самое важное. Для меня это идеальный выбор.

Сейчас у меня тот возраст, который можно считать идеальным для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.