«Ливерпуль» представил ван Дейка

4-й номер. ну должен быть надёжным, как и Сами Хююпя, который играл под 4-м
В понедельник, 1 января, «Ливерпуль» представил новичка команды Вирджила ван Дейка, который перебрался из «Саутгемптона» за 75 миллионов евро. Футболист будет выступать под четвертым номером.
«Рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле. Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты – это самое важное. Для меня это идеальный выбор.
Сейчас у меня тот возраст, который можно считать идеальным для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
Virgil van Dijk is a Red. https://t.co/iGWEpGu1YH pic.twitter.com/qMLLjZjEUS— Liverpool FC (@LFC) 1 января 2018 г.