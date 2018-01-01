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    Брат Деле Алли побывал на Эль Класико

    Сводный брат полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли побывал на матче чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Барселону» (0:3). Появление Гарри Хикфорда на трибунах вызвало бурную реакцию поклонников «шпор».

    Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает вариант трансфера Алли. Появление Хикфорда на матче мадридцев было расценено болельщиками английского клуба как встречу с руководством испанцев на тему переговоров о переходе.

    Источник: The Sun

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    01.01.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 января 2018, 15:48

      Это вами так расценено почему-то, нигде кроме вас этой важнейшей новости нет. Займитесь делом, а не кидайте по 300 минусов за критику
      Слабовато это

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