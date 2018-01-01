Брат Деле Алли побывал на Эль Класико

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Слабовато это
Сводный брат полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли побывал на матче чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Барселону» (0:3). Появление Гарри Хикфорда на трибунах вызвало бурную реакцию поклонников «шпор».
Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает вариант трансфера Алли. Появление Хикфорда на матче мадридцев было расценено болельщиками английского клуба как встречу с руководством испанцев на тему переговоров о переходе.