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    Лопетеги: «Роналду – лучший футболист настоящего времени»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории футбола.

    «Криштиану – это лучший футболист настоящего времени. Он бесспорно является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола.

    Это футболист, который полностью выкладывается в работе на тренировках и в игре. То же касается и его жажды трофеев и побед.

    Именно все это и делает его тем игроком, которого мы знаем», – сказал Лопетеги.

    Источник: AS

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    01.01.2018 10:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 января 2018, 14:07

      Он просто слеп. Как его сделали тренером сборной Испании? Как может совершенно не креативный, жадный игрок быть лучшим.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 1 января 2018, 12:21

      В данный момент, есть 2 лучший футболиста. Это Месси, Криштиану .Не важно, кто на 1 месте! Важно то, что мы живем в эпоху этих футболистов и каждый по своему индивидуален. Глупо сравнивать их, просто надо насладиться игрой.

      1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 1 января 2018, 11:51

      Лучшим он никогда не был и никогда не будет,бревно с мячом без таланта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 1 января 2018, 11:21

      Сколько уже можно бульбы пускать? Надоело!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 января 2018, 11:11

      Есть два игрока, которые восхищают своей игрой!!! Один сегодня чуть получше, другой завтра, нет лучших среди равных!!!

      2
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