Лопетеги: «Роналду – лучший футболист настоящего времени»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории футбола.

«Криштиану – это лучший футболист настоящего времени. Он бесспорно является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола.

Это футболист, который полностью выкладывается в работе на тренировках и в игре. То же касается и его жажды трофеев и побед.

Именно все это и делает его тем игроком, которого мы знаем», – сказал Лопетеги.