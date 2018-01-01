Лопетеги: «Роналду – лучший футболист настоящего времени»

Он просто слеп. Как его сделали тренером сборной Испании? Как может совершенно не креативный, жадный игрок быть лучшим.
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории футбола.
«Криштиану – это лучший футболист настоящего времени. Он бесспорно является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола.
Это футболист, который полностью выкладывается в работе на тренировках и в игре. То же касается и его жажды трофеев и побед.
Именно все это и делает его тем игроком, которого мы знаем», – сказал Лопетеги.