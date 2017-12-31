Панченко: «У меня не было отпуска, потому что я решил сразу начать активно восстанавливаться»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о восстановлении после травмы.

— Кирилл, как состояние, бодрость духа? Готовишься к возвращению в строй?

— Все отлично! Настроение и состояние — хорошие. Провел в Италии два месяца из трех восстановительных. Уже работаю на поле, много бегаю, бью по воротам. Делаю тесты: на силу, на выносливость, бег, прыжки. Профессор Марьяни остался доволен. Говорит, что мне нужно заняться аэробной работой, подтянуться физически, восстановить дыхание. Еще он сказал, что я могу приступить к тренировкам в общей группе.

—То есть, ты планируешь уже с первого сбора начать тренировки в общей группе?

— Я разговаривал с Александром Ярдошвили, нашим главным врачом. Он говорит, что желание – это, конечно, здорово, но на первых порах лучше начинать тренировки в общей группе (разминку, беговые упражнения, «квадраты»), но без контактов, толчков и прочего – чтобы не нарушать стабильность колена. Со второго сбора уже точно буду тренироваться без ограничений.

— Отпуск-то у тебя был?

— Нет, отпуска у меня не было, потому что я сразу решил, что не стану отдыхать, а буду активно восстанавливаться, возвращаться в форму. Только недавно вернулся из Италии, уже успел потренироваться на базе. Понятно, что в первые дни праздников все тренажерные залы будут закрыты, но затем я постараюсь тренироваться хотя бы через день, чтобы не терять то, что наработал за эти три месяца.

Панченко получил травму колена в матче 10-го тура РФПЛ, после чего был успешно прооперирован в Италии.