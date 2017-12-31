Клопп — о трансфере ван Дейка: «Мы не можем играть весь сезон с двумя защитниками и надеяться, что ничего не случится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в мерсисайдский клуб.

«На сколько лет подписано соглашение с ван Дейком? Это не так важно. Может, пять или шесть лет — не знаю, у нас будет много времени поговорить об этом.

Конкуренция с другими защитниками? Хорошие игроки конкурируют с другими хорошими игроками, и это всегда помогает им. Мы не можем играть весь сезон с двумя защитниками и надеяться, что ничего не случится. Третий защитник – это логично, а если есть и четвертый, то это еще лучше.

Ни один футболист не может и не должен играть весь сезон, и такой клуб, как «Ливерпуль», должен реагировать на ситуацию, когда некоторые наши игроки не находятся на пике формы или травмированы», — сказал Клопп.

Напомним, что на этой неделе было объявлено о трансфере защитника ван Дейка в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.