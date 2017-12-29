Гвардиола: «Отаменди – супермен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил вклад защитника Николаса Отаменди в успехи команды.

«В «Манчестер Сити» есть супермен. Таковым является Отаменди. Он очень сильно помогает нам. Без него успех команды был бы невозможен.

Если бы мне надо было назвать игрока, который заслуживает наибольшего уважения за сделанное для команды, то это был бы Нико.

Он великолепен. Это тот человек, который борется всегда, несмотря на боль в ноге или спине», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Отаменди провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.