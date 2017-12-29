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  • Дмитрий Черышев: «У «Мордовии» появится шикарная арена на 35 тысяч, а на ее матчи собирается две-три тысячи»

Дмитрий Черышев: «У «Мордовии» появится шикарная арена на 35 тысяч, а на ее матчи собирается две-три тысячи»

29 декабря 2017, 20:14
9

Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал решение выбрать Саранск в качестве города, который примет игры чемпионата мира-2018.

Отметим, что в Саранске пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

– Вас как посла ЧМ-2018 не смущает то, что среди городов, проводящих турнир, есть Саранск и нет Краснодара?

– «Мордовия» будет играть в ФНЛ на следующий год, у нее появится шикарная арена. Но при заполняемости 35 тысяч – и это еще, если ее уменьшат – там на матчи собирается 2-3 тысячи! Капля в море.

Я не хочу сказать, что у Саранска надо забирать чемпионат мира. Однако Краснодар – футбольный город, там две команды. Даже на неиграющую в элите «Кубань» народ ходит. Не говоря уже о «Краснодаре» с его красавцем-стадионом. Город, безусловно, достоин был такого турнира.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Мордовия Черышев Дмитрий
Комментарии (9)
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insider_retro
1514569266
Для некоторых городов, где построили или достроят стадионы к ЧМ, радость будет от события открытия и от сопричастности к ЧМ!... Дальше будет геморрой на тему - а дальше-то что делать с этими махинами??.. Ярмарки мёда проводить??!!..)) Наверное, для заполняемости будут трудовые коллективы предприятий на производственную гимнастику приглашать!..)))
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yorgenbarenz
1514572663
Сельские труженики,захватив власть в Саранске,однажды нарисовали на выборах 107% за несменяемого.Отсюда и стадион и ЧМ.
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Сильвербой
1514574110
Поминете мои слова, первое время правительство заставит спонсоров и будут у нас команды из Саранска, Волгограда и так далее, ну а потом.....
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Kulimen
1514575545
Да ну нах, в Краснодаре и так не проехать не на машине, не на трамвае. Хотя насчет Саранска он прав. Также в Екатеринбурге и Сочи эти стадионы нафиг не нужны.
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Kulimen
1514575670
Вот если бы политики и чиновники не получали ничего от строительства стадионов, очень сомневаюсь, что ЧМ проходил бы у нас. А так жопу рвут, чтобы каждый год какое-то громкое событие проходило в нашей стране.
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Nerlinger
1514576692
Не 35, а 45 !!! А на матчи человек 500 хорошо ежели придёт и те от тоски опплюются!!! Это политика Дима не лезь! Пример Солженицына поизучай тренер фигов!!!
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OfaZavr
1514624189
вот это верно сказал, если сразу сделали через *опу то теперь то что.
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