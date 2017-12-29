Дмитрий Черышев: «У «Мордовии» появится шикарная арена на 35 тысяч, а на ее матчи собирается две-три тысячи»

Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал решение выбрать Саранск в качестве города, который примет игры чемпионата мира-2018.

Отметим, что в Саранске пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

– Вас как посла ЧМ-2018 не смущает то, что среди городов, проводящих турнир, есть Саранск и нет Краснодара?

– «Мордовия» будет играть в ФНЛ на следующий год, у нее появится шикарная арена. Но при заполняемости 35 тысяч – и это еще, если ее уменьшат – там на матчи собирается 2-3 тысячи! Капля в море.

Я не хочу сказать, что у Саранска надо забирать чемпионат мира. Однако Краснодар – футбольный город, там две команды. Даже на неиграющую в элите «Кубань» народ ходит. Не говоря уже о «Краснодаре» с его красавцем-стадионом. Город, безусловно, достоин был такого турнира.