Источник: «Реал» и «Барселона» интересуются Блиндом

По информации Express, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Интерес к 27-летнему хавбеку проявляют «Реал» и «Барселона».

Согласно источнику, голландец может сменить клуб из-за малого количества игрового времени в «Юнайтед». В текущем сезоне Блинд принял участие в 13-ти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Ранее бывший главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал посоветовал экс-подопечному стать игроком Примеры.