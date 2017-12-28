Главный тренер «Саутгемптона»: «На деньги от продажи ван Дейка мы заменим одного игрока двумя или тремя»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино поделился мнением об уходе защитника Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль».

Трансфер голландца оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов. Это самый дорогой переход защитника в истории.

«Саутгемптон» не может купить игроков за 50 или 80 миллионов. Возможно, для нас это может означать покупку двух хороших футболистов. За эти деньги мы сможем заменить одного игрока сразу двумя или тремя. Я бы хотел приобрести как минимум двух игроков. Мы работаем над этим», – сказал Пеллегрино.