Клопп призвал забыть стоимость трансфера ван Дейка

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал болельщиков клуба не обращать внимания на стоимость перехода новоиспеченного защитника команды Вирджила ван Дейка.

«Мы взяли игрока высокого уровня. Знаю, что многие удивлены суммой, которая нами была выплачена за голландца. Я же на это не обращаю внимания. Цены диктует рынок.

Поэтому призываю фанатов «Ливерпуля» забыть о сумме, а думать только о футболисте; о том, что он может привнести в нашу игру. Мы очень рады Вирджилу», – сказал немец.

Напомним, что голландец перешел из «Саутгемптона».