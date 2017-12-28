Семин: «С «Локомотивом» снова считаются. И в будущем тоже будут»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как стало возможным лидерство команды в РФПЛ. Специалист заявил, что предвидел такое развитие событий.

– Мало кто мог поверить, что «Локомотив» уйдет на зимнюю паузу лидером, да еще и с таким отрывом. Как это стало возможным?

– Все происходит постепенно. Для меня было очевидно, что «Локомотив» должен вернуться на лидирующие позиции в чемпионате России. И для этого есть все основания. Конечно, был спад, который длился около шести лет.

И мы хотим вернуться на прежний уровень. Медленно, но верно мы идем к этому. Наша задача – сделать так, чтобы с «Локомотивом» все считались. И сегодня, я так думаю, с нами считаются. И в будущем тоже будут.