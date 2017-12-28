Кверквелия заявил, что вскоре Миранчуки будут лучшими российскими футболистами

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высказался о будущем своих партнеров – Алексея и Антона Миранчука. Грузин видит их лучшими российскими игроками.

«У них очень крутой игровой стиль. Думаю, скоро братья станут лучшими игроками в России. Мне очень нравится их простота в жизни: скромные, воспитанные, слушают старших. Миранчуков я очень уважаю! И у них сумасшедший потенциал.

Сначала не различал их. Но постепенно привык. А наблюдать за братьями вместе на поле – одно удовольствие», – сказал защитник.

«Локомотив» с отрывом лидирует в РФПЛ.