Ван Дейк: «Горд перейти в «Ливерпуль». Я стал частью одного из самых больших клубов»

Защитник Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от своего перехода в «Ливерпуль» из «Саутгемптона».

Напомним, что голландец обошелся красным в 75 миллионов фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола.

«Очень горд стать игроком «Ливерпуля». Сегодня замечательный день для меня и моей семьи, ведь я стал частью одного из самых больших клубов в мире. С нетерпением жду момента, когда смогу надеть знаменитую красную футболку и выйти на поле «Энфилда». Сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться чего-то особенного.

Также хочу поблагодарить тренеров, руководство, игроков и болельщиков «Саутгемптона» за все, что они сделали для меня. Всегда будут в долгу перед этим клубом, который дал мне возможность поиграть в АПЛ. В «Саутгемптоне» я обрел друзей на всю жизнь. Спасибо за все!» – сообщил ван Дейк.