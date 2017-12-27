Панченко: «Первый сбор «Динамо» я буду начинать в общей группе»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своем восстановлении после травмы.

Напомним, что в сентябре 2017 года россиянин получил разрыв крестообразной связки колена.

«Лечащий итальянский врач сказал, что уже могу работать в общей группе. Пообщался с нашим главным врачом Ярдошвили. Первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий. А со второго сбора уже без ограничений.

Прошло три месяца и такое ощущение, что и не было травмы», – сказал Панченко.