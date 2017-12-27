Панченко уверяет, что в «Динамо» все отлично

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал об атмосфере в стане бело-голубых. Игрок утверждает, что все отлично.

«Честно скажу, что коллектив в «Динамо» продолжает оставаться таким же сплоченным, как и в прошлом сезоне. Я постоянно с ребятами на связи. У нас есть своя группа команды по переписке, где мы обсуждаем общие вопросы.

Да, много где потеряли очков. В будущее смотрим с оптимизмом. Могу заверить, что в «Динамо» все отлично», – сказал футболист.

Москвичи в РФПЛ идут 12-ми.