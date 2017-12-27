Азару не терпится сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар с нетерпением ждет противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что на протяжении последних 10-15 лет нет команды, подобной «Барселоне», и нет футболиста, близкого по уровню к Лионелю Месси. Наше противостояние с ними должно получиться отличным. Лично для меня это будет хороший опыт. Я просто уже хочу поскорее выйти на поле», – сказал Азар Mundo Deportivo.

Напомним, что первый матч между «Челси» и «Барселоной» пройдет 20 февраля в Лондоне, ответный состоится 14 марта в Барселоне.