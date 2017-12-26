Гендиректор «Ахмата»: «Более приемлемый вариант лимита – «8+17» в заявке. Наши игроки будут расти только через развитие конкуренции»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб доволен решением, принятым о лимите на легионеров на заседании исполкома РФС.

В понедельник Российский футбольный союз оставил в силе лимит «6+5», который будет действовать еще два сезона, после чего будет совершен переход на систему «7+18» в заявке или «8+17» в заявке.

«Любое решение положительно влияет на политику клубов – теперь у команд есть понимание, как двигаться дальше, так что мы довольны, что решение принято. Со следующего сезона новый лимит было ввести невозможно, ведь тут мы говорим об ограниченном количестве иностранцев в заявке, а к этому нужно подготовиться, нужно два – два с половиной года. В клубах есть же иностранцы на долгосрочных контрактах, а их нельзя просто разорвать и выгнать футболистов. Теперь можно сделать долгосрочный прогноз, поэтому мы поддерживаем это решение. Более приемлемый вариант – «8+17» в заявке. Наши игроки будут расти только через развитие конкуренции», – сказал Айдамиров.