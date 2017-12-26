Степашин верит в успех Хохлова в «Динамо»

Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин рассказал о том, откуда у него возникла любовь к этому клубу.

«Все началось, когда я стал министром внутренних дел. «Динамо» было тогда в непростом положении, и заслуженные люди попросили моей помощи. Подружился с Константином Ивановичем Бесковым, начал заниматься клубом. Вот так и получилось – по сей день мучаюсь (смеется).

Очень рассчитываю на Диму Хохлова. Он – воспитанник ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», очень хороший футболист и человек. Всегда был капитаном раздевалки. Сейчас уже больше болеешь за человека, возглавляющего команду.

На международной арене для меня нет разницы, главное – российская команда, особенно сейчас, когда некоторые пытаются нас поджать в спорте. Имею в виду Олимпиаду», – сказал Степашин.