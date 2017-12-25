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  • Президент «Уфы»: «Если будем сокращать РФПЛ, дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд»

Президент «Уфы»: «Если будем сокращать РФПЛ, дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд»

25 декабря 2017, 13:35
8

Президент «Уфы» Марат Магадеев заявил, что частично разделяет идею владельца «Спартака» Леонида Федуна по реформированию чемпионата и Кубка России. По словам руководителя башкирской команды, в предложениях Федуна есть рациональное зерно.

– Недавно много шума наделало интервью Леонида Федуна, который предложил инновации в чемпионате России и в Кубке. Вам они тоже не понравились?

– Почему «тоже»? Мой принцип: Белинских много, Гоголь один, критикуя – предлагай. У него свое мнение, давайте его обсуждать, там есть рациональные предложения. С чем-то я не согласен, в частности, по сокращению команд. Россия большая, футбол хотят все смотреть, развивать хотят. Чемпионат России предполагает всю страну: Урал, Пермь, Тюмень, Хабаровск, и так далее. Не только Москву и еще города, где несколько клубов. Если будем сокращать, то дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд. Нужно понимать, для чего провинциальные клубы рвутся в Премьер-лигу.

– Для чего?

– Потому что это локомотив. Команда за собой тащит многое, создает общественный резонанс. В Уфе футбол на большом уровне появился в 2010 году. Последние три сезона играем в Премьер-лиге, ощущаем насколько раскрылась общественность, появились свои болельщики. Футбол воспринимается не как чуждый организм в республике, а как серьезный клуб с серьезными амбициями. Много детей идут в секции, развивается материально-техническая база. Сегодня в ряде городов и районов идет реконструкция стадионов, это потащит за собой развитие чемпионата республики. Там еще есть темы для разговоров, потому что для такой большой республики, где 63 муниципальных образования, 12 команд в чемпионате – это очень мало. Нельзя считать, что футбольный клуб нужен ради футбольного клуба, это пример для развития всей футбольной среды. Рациональность должна быть во всех революционных решениях.

– А как вам идея разделения на семерки?

– Здесь что-то есть, но есть и элемент случайности. Тот же «Спартак» не попадает в семерку и все – больше не может бороться ни за медали, ни за еврокубки. Футбол хорош тем, что заставляет все клубы работать. Есть команды вылетающие, есть те, кто может побороться в стыках, как мы в свое время. А тут команда обеспечит себе не вылет и ходи кури… Надо обсуждать.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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la verdad
1514198706
Так приятно быть миллионером за счёт бюджета... Не так ли?)
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woyser
1514204443
Футбол для футбола!
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maygli
1514209195
А смысл разбивать на зоны какой?
Ответить
fanchik
1514209374
Наверняка команда подпитывается финансова только из бюджета республики и города .Далеко ли пойдет команда мечтающая о еврокубках со своим общественным резонансом.В ФК УФА не играет ни одного воспитанника республики ,о каком развитии детско-юношеского футбола говорит этот чиновник , рассуждая еще по реформированию чемпионата, ничего не предложив путного.
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retiremen
1514214229
Просто масковские команды вынуждены ездить в Россию и иногда терять там так нужные очки. А если убрать все остальные команды и оставить масковские ну и одну из Питера, вот тогда можно и играть одну игру в месяц и денег поднимать по боле чем выезд в какой то Хабаровск или Пермь.
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