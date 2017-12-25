Президент «Уфы»: «Если будем сокращать РФПЛ, дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд»

Президент «Уфы» Марат Магадеев заявил, что частично разделяет идею владельца «Спартака» Леонида Федуна по реформированию чемпионата и Кубка России. По словам руководителя башкирской команды, в предложениях Федуна есть рациональное зерно.

– Недавно много шума наделало интервью Леонида Федуна, который предложил инновации в чемпионате России и в Кубке. Вам они тоже не понравились?

– Почему «тоже»? Мой принцип: Белинских много, Гоголь один, критикуя – предлагай. У него свое мнение, давайте его обсуждать, там есть рациональные предложения. С чем-то я не согласен, в частности, по сокращению команд. Россия большая, футбол хотят все смотреть, развивать хотят. Чемпионат России предполагает всю страну: Урал, Пермь, Тюмень, Хабаровск, и так далее. Не только Москву и еще города, где несколько клубов. Если будем сокращать, то дойдем до уровня чемпионата Москвы с приглашением одной-двух команд. Нужно понимать, для чего провинциальные клубы рвутся в Премьер-лигу.

– Для чего?

– Потому что это локомотив. Команда за собой тащит многое, создает общественный резонанс. В Уфе футбол на большом уровне появился в 2010 году. Последние три сезона играем в Премьер-лиге, ощущаем насколько раскрылась общественность, появились свои болельщики. Футбол воспринимается не как чуждый организм в республике, а как серьезный клуб с серьезными амбициями. Много детей идут в секции, развивается материально-техническая база. Сегодня в ряде городов и районов идет реконструкция стадионов, это потащит за собой развитие чемпионата республики. Там еще есть темы для разговоров, потому что для такой большой республики, где 63 муниципальных образования, 12 команд в чемпионате – это очень мало. Нельзя считать, что футбольный клуб нужен ради футбольного клуба, это пример для развития всей футбольной среды. Рациональность должна быть во всех революционных решениях.

– А как вам идея разделения на семерки?

– Здесь что-то есть, но есть и элемент случайности. Тот же «Спартак» не попадает в семерку и все – больше не может бороться ни за медали, ни за еврокубки. Футбол хорош тем, что заставляет все клубы работать. Есть команды вылетающие, есть те, кто может побороться в стыках, как мы в свое время. А тут команда обеспечит себе не вылет и ходи кури… Надо обсуждать.